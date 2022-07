Mundo Milhares de pessoas impedem ato neonazista em cidade da Alemanha

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quando os ultradireitistas perceberam que não seriam capazes de seguir com o ato, chegou a haver confrontos com policiais. Foto: Reprodução Quando os ultradireitistas perceberam que não seriam capazes de seguir com o ato, chegou a haver confrontos com policiais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo a polícia, cerca de 3 mil manifestantes antirracismo e antifascismo se reuniram para conter marcha organizada por grupo de extrema direita em Mainz, no Oeste da Alemanha. A marcha ocorreria no sábado (16).

Cerca de 50 membros do partido extremista de direita Neue Stärke Partei (NSP) haviam se reunido para o protesto, mas tiveram seu caminho bloqueado pelos contramanifestantes. Antes de serem impedidos de seguir em frente, os integrantes do NSP entoavam palavras como “Cidade nazista de Mainz” e “Revolução agora”, informou a polícia.

Quando os ultradireitistas perceberam que não seriam capazes de seguir com o ato, chegou a haver confrontos com policiais. Segundo um porta-voz da polícia, oficiais foram atacados por diversos membros do NSP e tiveram que responder com spray de pimenta.

Mais cedo no sábado, o prefeito de Mainz, Michael Ebling, havia participado de um ato com alguns contramanifestantes na estação ferroviária central da cidade, quando condenou o ato neonazista programado para mais tarde.

“Eles deveriam pegar suas mochilas marrons, arrumá-las e começar suas viagens de volta para casa”, afirmou Ebling, do Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler federal Olaf Scholz, em um discurso. Ele também alertou contra subestimar os perigos da extrema direita.

Já a Secretaria do Interior do estado da Renânia-Palatinado, do qual Mainz é capital, disse que o grupo era “obviamente neonazista”.

Em fevereiro, membros de grupos neonazistas perturbaram a cerimônia em memória dos bombardeios contra a cidade de Dresden durante a Segunda Guerra Mundial.

Na ocasião, participantes de uma marcha de extrema direita saíram às ruas do centro da cidade ao som da música de Richard Wagner. O alemão, cujas visões antissemitas foram alvo de críticas generalizadas, era o compositor favorito de Adolf Hitler.

Em abril, a polícia alemã invadiu cerca de 50 propriedades em uma repressão nacional a grupos neonazistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo