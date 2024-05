Mundo Banco Central da Argentina corta juros para 50%, a segunda redução em uma semana

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente liberal Javier Milei assumiu o cargo em dezembro prometendo implementar cortes rigorosos nos gastos do governo. Foto: Reprodução O presidente liberal Javier Milei assumiu o cargo em dezembro prometendo implementar cortes rigorosos nos gastos do governo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O banco central da Argentina reduziu nesta quinta-feira (2) sua taxa de juros de referência para 50%, o terceiro corte em três semanas, à medida que as expectativas de inflação caem rapidamente. Desde 11 de abril, a autoridade monetária reduziu a taxa básica em 10 pontos percentuais em cada decisão.

O corte da taxa básica ocorre em meio a crescente otimismo do banco central com a perspectiva de a inflação mensal cair mais rapidamente do que o esperado pelos analistas, o que é fundamental para a recuperação econômica do país, com os preços em alta de quase 300% ao ano.

O conselho da autoridade monetária tomou a decisão nesta quinta-feira, levando em conta o “rápido ajuste” das expectativas de inflação e o fortalecimento da âncora fiscal, entre outros aspectos, informou o banco central em um comunicado.

O presidente liberal Javier Milei assumiu o cargo em dezembro prometendo implementar cortes rigorosos nos gastos para colocar a inflação novamente sob controle.

Vitória

Após o fracasso da chamada “Lei Ómnibus”, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou na terça-feira (30) a Lei de Bases, um novo projeto de reformas econômicas e do Estado proposto pelo presidente do país, Javier Milei.

O texto foi aprovado após 20 horas de debate – que começou na noite de segunda-feira (29) – por 142 votos a favor, 106 contra e cinco abstenções. O projeto segue para votação no Senado.

Logo no começo do seu governo, Milei baixou um Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), uma espécie de medida provisória, e enviou ao Congresso um projeto da “Lei Ómnibus”. Os dois sofreram derrotas no Legislativo. Em 6 de fevereiro, a “Lei Ómnibus” foi retirada de pauta pelos próprios deputados governistas, pois sabiam que o texto seria derrotado. Em 14 de março, os senadores derrubaram o “decretaço”.

O texto da “Lei Ómnibus” que foi tirado de pauta no Congresso em 6 de fevereiro, originalmente, tinha mais de 600 artigos. Essa nova versão da Lei de Bases tem cerca de 250.

No entanto, esse novo texto incorpora uma parte importante do “decretaço”: a reforma trabalhista. Essa nova reforma trabalhista, no entanto, é muito mais enxuta. O número de artigos diminuiu de 60, no “decretaço”, para 17 nessa proposta aprovada.

O governo desistiu de medidas que restringiam o poder dos sindicatos e que poderiam ser um motivo de conflitos. Por exemplo, um desses artigos que ficaram pelo caminho era uma restrição ao direito de greve de atividades consideradas essenciais, e outro acabava com uma contribuição obrigatória que os trabalhadores não sindicalizados pagavam aos sindicatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/banco-central-da-argentina-reduz-taxa-de-juros-de-60-para-50/

Banco Central da Argentina corta juros para 50%, a segunda redução em uma semana

2024-05-02