Rio Grande do Sul “Não vamos permitir que falte recursos para reparar os danos”, diz Lula sobre chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Presidente (foto) participou de reunião nesta quinta-feira com o governador Eduardo Leite para tratar de medidas de combate aos efeitos da tempestade no Estado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Durante pronunciamento realizado na tarde desta quinta-feira (02) em Santa Maria, na Região Central do Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “não permitirá” que falte recursos do governo federal para minimizar os danos provocados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Até o momento, ao menos 13 pessoas morreram.

A fala de Lula ocorreu depois de uma reunião para tratar da crise no estado, da qual participaram o governador Eduardo Leite (PSDB), ministros e representantes das Forças Armadas.

“O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender com material humano, com trabalho, eficiência e com recurso, que eu sei que vai ser necessário, para que a gente possa reparar os prejuízos”, afirmou Lula.

Segundo o presidente, neste primeiro momento, o foco das ações coordenadas entre os governos federal e estadual é resgatar pessoas feridas e ilhadas. “No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos.”

Mais cedo, Eduardo Leite publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que este momento “não é apenas de sobrevoos, mas de articulação de todos para salvar vidas”. Leite elogiou a presença de Lula e dos ministros em Santa Maria e reforçou que este “já é e será o pior desastre climático do nosso estado”.

“Neste momento, o presidente já garantiu, e eu tenho plena confiança, que não faltarão recursos do governo federal para nos atender. E não faltará também por parte do governo estadual”, disse o tucano.

2024-05-02