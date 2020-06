Bem-Estar Coronavírus aumenta busca por imóveis com quintal ou varanda

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Interesse por imóveis rurais aumentou 310%, segundo a Imovelweb. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Interesse por imóveis rurais aumentou 310%, segundo a Imovelweb. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A necessidade de isolamento social definiu a residência como o lugar mais seguro para quem quer passar incólume pela pandemia. Ter, em casa, um quintal; ou, no apartamento, uma varanda passou a ser desejo, necessidade ou vontade de muitas famílias, o que, inclusive, acabou por impactar sensivelmente no mercado de imóveis, tanto para compra como para aluguel.

O Covid-19 deu nova conotação à palavra “morar”. Há uma busca por casas com quintais, que proporcionem mais espaço, contato com o ar livre e possibilidades para prática de exercícios ou hobbies, e até gastar a energia dos pets, que muitas vezes também não estão saindo. A busca, no entanto, reflete no preço dos imóveis.

Quintais, varandas e imóveis rurais

Levantamento feito pela empresa Imovelweb, que atua nas 27 unidades federativas, aponta que, em maio, foi registrado um crescimento de 19% na busca por imóveis com quintais, quando comparado a abril.

“Na comparação com maio de 2019, a alta na procura por esse tipo de imóvel ficou em 96%”, detalhou Angélica Quintela, gerente de Marketing da empresa.

Além disso, houve um aumento de 20% na procura por imóveis com varandas, na comparação a abril. “Comparando maio de 2019 a maio de 2020 o crescimento ficou em 128%. Esse movimento já havia sido observado em abril, e continuou crescendo em maio”, completou.

O levantamento aponta também que, a partir de março, houve aumento na busca por imóveis rurais. Entre fevereiro e março o aumento ficou em 52%. Entre março e abril, 40%; e, entre abril e maio, mais 23%. Na comparação com 2019, o crescimento chegou a 310%.

Medo do Coronavírus

Há quem procure imóveis mais abertos, como chácaras e outras áreas rurais, para manter um distanciamento maior. Além do espaço, neste caso, também há o interesse por sair de grandes centros, inclusive para tirar de circulação pessoas dos grupos de risco.

Dificuldades e visitas online

Quem já pensava em mudar para uma casa, acelerou os planos. Muitas vezes a escolha acontece por uma cidade próxima, com menos habitantes e espaços maiores. O problema é que as visitas aos imóveis ficaram prejudicadas, ao menos as presenciais. Por isso a tecnologia também foi necessária neste setor, com visitas virtuais e videoligações para conhecer, de longe, os imóveis disponíveis.

Há casos em que os próprios corretores fazem parte dos grupos de risco, ou que os atuais moradores temem receber pessoas em casa.

Segundo a gerente da Imovelweb, há atualmente diversas ferramentas tecnológicas que permitem as visitas online, sem necessariamente a pessoa se dirigir ao imóvel. Nem todo mundo pensa assim, e há clientes que ainda ficam inseguros na hora de assinar o contrato, mas já existe uma mudança sendo notada.

“Um outro dado interessante, que também obtivemos por meio de uma pesquisa com nossos usuários é de que 27% das pessoas fechariam negócio apenas com fotos e vídeos do local, sem realizar uma visita presencial”, disse Angélica.

