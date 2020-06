Rio Grande do Sul Passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência carentes é prorrogado até fim do ano

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

A decisão acompanha a prorrogação em nível federal das carteiras de passe livre interestadual. Foto: Arquivo/Agência Brasil

A validade dos documentos que garantem o benefício do passe livre intermunicipal – concedido a pessoas com deficiência comprovadamente carentes, conforme a Lei 13.320/2009 – foi prorrogada até 31 de dezembro. A Faders Acessibilidade e Inclusão, fundação vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, propôs a medida devido às restrições provocadas pelas ações de proteção e prevenção ao contágio do Covid-19.

A ampliação da validade teve o respaldo da SJCDH, da Metroplan (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional), da ATM (Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros) e da RTI (Associação Riograndense de Transporte Intermunicipal). A decisão acompanha a prorrogação em nível federal das carteiras de passe livre interestadual.

O presidente da Faders Acessibilidade e Inclusão, Marco Antônio Lang, destacou o empenho das entidades para rapidamente atender ao encaminhamento. “As pessoas com deficiência são do grupo de risco, e recomendamos que permaneçam resguardadas”, afirma. “Esta medida é importante porque evita transtornos àquelas pessoas que dependem do transporte intermunicipal para, por exemplo, fazer tratamento de saúde. Esta é a melhor forma de evitar que alguém perca o direito de utilizar o benefício por algum empecilho burocrático que pode ocorrer devido às medidas para redução da circulação do vírus entre os gaúchos.”

