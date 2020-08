O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (30) novos números da pandemia do novo coronavírus no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 3.862.311 casos confirmados da doença e 120.828 mortes registradas. Os casos recuperados somam 3.031.559.

Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 16.158 novos casos e 566 mortes.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, 803.404, e 29.978 mortes. Em seguida estão os estados da Bahia (256.062 casos e 5.344 óbitos), Rio de Janeiro (223.302 casos e 16.027 óbitos) e Minas Gerais (215.050 casos e 5.326 mortes)

De acordo com o Ministério da Saúde, 2.772 casos estão em investigação.

Mortes em SP

O Estado de São Paulo está perto da marca de 30 mil mortos por causa do novo coronavírus, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. O boletim do governo confirmou hoje que todas as cidades do estado registraram casos da covid-19.

Ao todo, o estado registra 29.978 óbitos notificados, um aumento de 34 mortes em relação ao último boletim. Historicamente, aos domingos, os dados têm baixa na notificação — em todo o país.

O número de casos confirmados da doença no estado subiu para 803.404 e 53,4% dos leitos de UTI (unidades de tratamento intensivo) voltados à covid-19 estão ocupados.

Perdas no Rio

O Estado do Rio de Janeiro registrou até este domingo (30) 16.027 mortes provocadas pelo novo coronavírus (covid-19), entre os 223.302 casos confirmados. O número de óbitos representa 11 novas vítimas em relação a ontem (29). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), há ainda 540 óbitos em investigação e 347 foram descartados. Entre os casos confirmados, 201.715 pacientes se recuperaram da doença.

No boletim de ontem (29), a secretaria fez a observação de que ele incluía os dados da sexta-feira (28), que por problemas na geração da base de dados de casos e óbitos por coronavírus no estado do Rio de Janeiro, excepcionalmente deixaram de ser divulgados.

Capital Fluminense – Entre as 16.027 vítimas da covid-19 registradas até hoje (30), a capital continua com o maior número de registros (9.634), seguido de São Gonçalo (653), na Região Metropolitana; e Duque de Caxias (651) e Nova Iguaçu (515) e São João de Meriti (388), na Baixada Fluminense. Niterói, também na Região Metropolitana, confirmou 365 mortes.

Já nos casos confirmados, a capital também está na frente (90.345), mas em segundo vem Niterói (11.110). São Gonçalo, que é o segundo município com número de mortes, nos confirmados está em terceiro (10.848), seguido de Duque de Caxias (8.028), de Belford Roxo (7.531) e Macaé (7.005).