Rio Grande do Sul chega a 3.395 mortes por coronavírus neste domingo

Já são mais de 124 mil casos confirmados no Estado. (Foto: SES/RS)

Já são mais de 124 mil casos confirmados no Estado.

O Rio Grande do Sul chegou a 3.395 mortes por coronavírus e 124.482 infectados segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, atualizadas neste domingo (30). Nas últimas 24 horas foram dez mortes confirmadas doença e 69 novos casos.

Os municípios que registraram as vítimas da covid-19 foram Alvorada (homem, 74 anos), Canoas (homem, 81 anos), Caxias do Sul (homem, 84 anos), Espumoso (mulher, 94 anos), Ijuí (mulher, 59 anos), Ijuí (mulher, 75 anos), Parobé (homem, 82 anos), Passo Fundo, que registrou a morte de duas idosas (90 e 95 anos) e Roca Sales (homem, 61 anos).

Ainda de acordo com o boletim da Secretaria, 90% dos infectados, cerca de 120 mil, estão recuperados. Mais de 8,6 mil, ou 7%, estão em acompanhamento. A taxa de letalidade no estado é de 2,7%.

A doença está presente em quase a totalidade do estado: apenas 11 das 497 cidades gaúchas não apresentam registros da Covid-19.

A taxa de ocupação das UTIs adulto é de 76,6%.

Em todo o país, foram registradas 566 novas mortes por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem agora 120.828 mortos.

De acordo com o Governo Federal, o país tem 3.862.311 casos confirmados da doença.

Ao todo, 3.031.559 pessoas se recuperaram da doença no Brasil, enquanto outras 709.924 estão em acompanhamento.

Distanciamento controlado

O governo do Rio Grande do Sul recebeu, nas últimas 36 horas, sete pedidos de reconsideração por parte de municípios e de associações regionais, informou o Piratini.

O mapa preliminar da 17ª rodada do Distanciamento Controlado, divulgado na sexta-feira (28), traz no levantamento 10 regiões em bandeira vermelha (alto risco) e onze em laranja (risco médio).

Não houve pedido de bandeira laranja para amarela – todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho que pedem a permanência em bandeira laranja.

É o menor número de pedidos de reconsideração desde que a possibilidade foi criada, há 10 rodadas. No domingo passado (23), foram 10 pedidos. No domingo anterior (16), o mapa preliminar recebeu 28 recursos. Em 9 de agosto, foram 25. No dia 26 de julho, foram 49 pedidos de reconsideração. Na 11ª rodada, 59 recursos; na 10ª rodada, 63 pedidos; na nona, 37; na oitava houve o maior número até agora: 67; e na sétima rodada, primeira vez que o governo abriu a instância recursal, foram 30.