Porto Alegre Cerca de 20 mil veículos já circularam pelo corredor humanitário da Rodoviária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Veículos que não estejam prestando serviço humanitário não podem acessar o corredor. Foto: Alex Rocha/PMPA Veículos que não estejam prestando serviço humanitário não podem acessar o corredor. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Desde a sexta-feira (10), veículos de emergência estão utilizando o corredor humanitário, construído pela prefeitura de Porto Alegre para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade.

Cerca de 20 mil veículos entre caminhões pipa, caminhões tanque, carretas de transporte, ambulâncias, vans de transporte, entre outros, já utilizaram a nova via. Nesta segunda-feira (13), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estima que aproximadamente 11 mil veículos circularam na via.

O tráfego começou logo após a demolição e retirada da parte demolida da já cinquentenária passarela de pedestres das proximidades da Estação Rodoviária. Esse procedimento havia sido avaliado como necessário para a passagem de caminhões mais altos, por exemplo. A prefeitura garante que o segmento de concreto será refeito futuramente.

“O movimento que observamos nas primeiras horas da manhã é de um maior número de caminhões de abastecimento e durante o dia viaturas, vans e demais serviços humanitários. Reforçamos a importância da utilização para o suprimento dos bens essenciais à vida e à saúde”, disse o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

O uso é exclusivo para caminhões com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados e farmácias, viaturas em serviço e identificadas como prefeitura de Porto Alegre, governo do Rio Grande do Sul, governo federal e Forças Armadas, ambulâncias e viaturas de segurança. Veículos que não estejam prestando serviço humanitário não podem acessar o corredor, uma vez que se trata de uma via exclusiva para emergências.

Operação

No sentido Litoral-Porto Alegre, o acesso é monitorado pela Polícia Rodoviária Federal no Km 94 da BR-290. No sentido inverso, a EPTC está posicionada na avenida Paulo Gama com a Osvaldo Aranha, orientando os motoristas. Pontos de monitoramento verificam a altura dos caminhões, já que há limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição.

O corredor tem uma pista única, funcionando nos dois sentidos. Os agentes da EPTC operam o sistema de ponto a ponto, orientando o trânsito no local para que os veículos possam trafegar, de forma alternada, nas duas direções (saída e entrada de Porto Alegre).

No sentido Litoral-Capital, o motorista vem da Freeway, desce o viaduto, acessa o trecho de pedras do corredor e, depois, entra na Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. No sentido Capital-Litoral, o motorista segue pela Osvaldo Aranha, acessando a Sarmento Leite na contramão, vai pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passa pelo trecho de pedras do caminho humanitário até chegar à avenida Castelo Branco.

2024-05-13