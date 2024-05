Política Lula adia viagem ao Chile por causa do agravamento das chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

A visita à capital chilena Santiago estava prevista para os dias 17 e 18 de maio Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A visita à capital chilena Santiago estava prevista para os dias 17 e 18 de maio. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria ao Chile, em razão da crise no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta a maior tragédia climática de sua história, após ser atingido por chuvas e enchentes desde o fim do mês de abril.

A visita à capital chilena Santiago estava prevista para os dias 17 e 18 de maio. As novas datas ainda não foram confirmadas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o adiamento se deve à necessidade de acompanhar a situação e de coordenar o atendimento à população afetada, além das tarefas de reconstrução.

Conforme o ministério, os chilenos foram informados sobre a situação no Sul do País e entenderam a necessidade do presidente continuar no Brasil.

“A visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, inicialmente prevista para os dias 17 e 18 deste mês, foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução. Novas datas para a visita, e também para o briefing a respeito da agenda da viagem, serão comunicadas oportunamente”, informou a pasta, em nota.

No Chile, Lula tinha agendado um encontro bilateral com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Também estavam previstos eventos empresariais. Segundo o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também desistiu da viagem. Os governos brasileiro e chileno vão discutir nova data para a visita, que contaria com a presença de 400 empresários num evento organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Na semana passada, Lula disse publicamente que pretendia retornar ao Rio Grande do Sul depois que a água baixasse, para visitar as cidades mais atingidas pela tragédia. É possível que o presidente antecipe os planos e decida voltar ao Estado já nesta semana.

No domingo, Dia das Mães, Lula homenageou todas as matriarcas brasileiras e também prestou solidariedade às mães do Rio Grande do Sul.

“Quero deixar uma mensagem de solidariedade às mães do Rio Grande do Sul, [estado que é] vítima de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, vocês não estão sozinhas”, afirmou o petista durante comunicado oficial publicado nas redes sociais.

“No vídeo, o presidente reforçou o compromisso do governo federal no processo de recuperar e reconstruir o que foi destruído pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ele ressaltou afirmou que “nem tudo poderá ser recuperado”, pois “mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães”.

Para o presidente, este domingo é “dia de lembrar com muito carinho daquelas que, mesmo a distâncias, estão sempre ao nosso lado. Aquelas que deram a vida e que nos dariam quantas vidas tivessem. Hoje, eu quero homenagear todas as mães brasileiras”.

