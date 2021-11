Rio Grande do Sul Coronavírus: Canoas fará Dia D de vacinação nos postos de saúde e Central de Vacinas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Foto: Alisson Moura/PMC Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. (Foto: Alisson Moura/PMC) Foto: Alisson Moura/PMC

O Dia D de vacinação contra o coronavírus em Canoas acontece nesta terça-feira (23), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com exceção da Primeiro de Maio, das 8h às 17h (entrega de fichas até as 16h45). Estarão disponíveis a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até 28 de setembro e a dose de reforço (terceira dose) a quem tem 18 anos ou mais que tomou a segunda dose até 23 de junho e para imunossuprimidos que tomaram a segunda dose até 26 de outubro.

Já a Central de Vacinas segue com todas as doses, de acordo com o calendário de vacinação. O atendimento acontece na Estação Canoas, da Trensurb, das 7h às 19h ( entrega de fichas até as 18h45).

Documentos – Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Confira abaixo quem pode se vacinar:

2ª dose da Pfizer

Público: para quem tomou a primeira dose até 28/9

3ª dose

Público: 18 anos ou mais que fizeram a segunda dose até 23/6 e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose até o dia 26/10

Central de Vacinas

7h às 19h ( entrega de fichas até às 18h45)

1ª dose

Público: população com 12 anos ou mais

2ª dose da AstraZeneca e Pfizer

Público: para quem fez a primeira dose até 28/09

2ª dose da Coronavac

Público: para quem tomou a primeira dose até 26/10

3ª dose

Público: para quem fez a segunda dose até 23/06 e imunossuprimidos com a segunda dose até 26/10

Endereços das UBS

UBS CAIC – Rua Vinte e Um de Março, 100, Setor 4 A, Guajuviras

UBS Guajuviras – Av. 17 de Abril, 1991, Guajuviras

UBS Igara – Rua Dr. Alfredo ngelo Filho, 68, Igara

UBS Santa Isabel – Rua Coronel Vicente, 191, Centro

UBS São José – Rua João Pessoa s/n°, São José

UBS Estância Velha – Rua São Mateus s/n°, Estância Velha

UBS Harmonia – Rua Machado de Assis, 201, Harmonia

UBS Santo Operário – Rua da Associação, 331, Vila Cerne

UBS São Luis – Rua Teófilo Otoni, 268, São Luis

UBS União – Rua São Borja, 395, Mathias Velho

UBS Cerne – Rua Eng. Kindler, 1460, Vila Cerne

UBS Natal – Rua Nossa Senhora da Conceição, 285, Harmonia

UBS Praça América – Av. Rio Grande do Sul, 420, Mathias Velho

UBS São Vicente – Rua Walter de Oliveira Ilha, 90, Olaria

UBS Olaria – Rua Alberto Rodrigues de Oliveira Alves, 25, Olaria

UBS Central Park – Av. das Canoas, 272, Central Park

UBS Mato Grande – Rua República, 460, Mato Grande

UBS Concoban – Rua Rodrigues Alves, 769, Niterói

UBS Niterói – Rua Marechal Rondon, 132, Niterói

UBS Fernandes – Rua Gomes Freire de Andrade, 1036, Niterói

UBS Nova Niterói – Rua Quaraí, s/nº, Niterói

UBS Boa Saúde – Rua Boa Saúde, 1640, Rio Branco

UBS Prata – Rua Buttenbender, 244, Fátima

UBS Fátima – Rua João Nicolau, 218, Fátima

UBS Pedro Luiz da Silveira – Rua Mauá, 1724, Rio Branco

UBS Rio Branco – Rua Edgar Fritz Müller, 83, Rio Branco

