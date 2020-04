Rio Grande do Sul Coronavírus chega a 129 municípios do RS, com 45 mortes e 1.256 casos confirmados

Governador Eduardo Leite, deputados e secretária de Saúde em visita ao Hospital Regional de Santa Maria nesta segunda.

Três novos óbitos foram confirmados para coronavírus no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27): dois em Passo Fundo e um em Lajeado. Com eles, são 45 casos fatais entre os 1.256 casos confirmados no Estado.

Os dois óbitos de Passo Fundo são de uma idosa de 83 anos, que tinha doença cardiovascular crônica e estava no Hospital de Clínicas da cidade, onde faleceu nesta segunda; e um idoso de 84 anos, que tinha doença neurológica crônica e estava no Hospital São Vicente de Paulo. O óbito ocorreu no domingo.

Em Lajeado, o óbito foi nesta segunda, de uma idosa de 84 anos. Ela tinha doença cardiovascular e diabetes. Estava internada no Hospital Bruno Born.

Foram atualizados nesta tarde 28 casos positivos, sendo um deles um dos óbitos de Passo Fundo (os outros dois já eram casos confirmados anteriormente).

Os novos são das cidades de Arroio do Meio, Cachoeirinha (5), Caxias do Sul, Garibaldi, Lajeado (5), Maratá, Nova Prata (2), Passo Fundo, Pelotas (7), Tramandaí e ainda em três municípios que ainda não constavam na lista: Colinas, Derrubadas e Horizontina.

Durante a manhã de segunda haviam sido registradas quatro novas fatalidades em relação ao domingo (26): foram confirmadas em Porto Alegre e Passo Fundo (duas em cada), as cidades mais afetadas pela pandemia em território gaúcho. O total de casos confirmados da doença respiratória até então era 1.228.

As duas mortes de Passo Fundo, no Norte do Estado, já haviam sido contabilizadas pela prefeitura. A primeira vítima foi um homem de 65 anos, com histórico de doença cardiovascular, que havia falecido na sexta-feira. A outra, uma mulher de 70 anos com hipertensão e diabetes. O óbito ocorreu domingo. Ambos estavam internados no Hospital de Clínicas da cidade.

Os casos de Porto Alegre foram de dois homens. Ambos faleceram no domingo. Um tinha 75 anos e não tinha registro de comorbidades. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento. A outra vítima do sexo masculino é um idoso, de 86 anos, que era cardiopata e estava internado no Hospital Porto Alegre.

Novos leitos em Santa Maria

Nesta segunda-feira (27) foram entregues dez novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) e 30 de internação clínica no Hospital Regional de Santa Maria, no município da Região Central.

Os leitos completamente equipados estarão disponíveis para receber pacientes a partir de terça-feira (28) e, neste momento, serão exclusivos para tratamento de casos de Covid-19.

“É um grande reforço, previsto no nosso plano de contingência, para o enfrentamento ao coronavírus no Estado. Agradeço a mobilização da comunidade, que tornou possível essa inauguração antes do prazo previsto, e o esforço da Secretaria da Saúde”, ressaltou o governador Eduardo Leite durante visita ao local nesta segunda, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do superintendente da FUC (Fundação Universitária de Cardiologia), Rogério Pires, e do prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom.

