Porto Alegre Coronavírus é tema de reunião da Frente Nacional de Prefeitos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Marchezan falará em painel sobre o tema como vice-presidente de Saúde da FNP Foto: Joel Vargas/PMPA Marchezan falará em painel sobre o tema como vice-presidente de Saúde da FNP. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior estará, nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) na 77ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, em Florianópolis (SC), onde participará do painel Coronavírus, Dengue e Sarampo, como vice-presidente de Saúde da FNP (Frente Nacional de Prefeitos).

Previsto para esta quinta-feira, o painel vai abordar como os municípios estão se preparando para enfrentar a provável chegada do coronavírus e as medidas preventivas contra dengue e sarampo.

Também estarão em pauta as contratualizações na área de saúde. Além de Marchezan, participam do painel Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju (SE) e 1º vice-presidente nacional da FNP; Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis, 3º secretário nacional e vice-presidente de Turismo da FNP; e Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde.

A previsão é que o evento reúna cerca de 300 participantes no Centro de Eventos do Hotel Slaviero Essencial. São esperados também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Mobilidade

Sexta-feira, às 11h15min, Marchezan estará no painel Experiências Municipais em Mobilidade Urbana, para falar sobre o novo modelo de financiamento do transporte público em Porto Alegre e o pacote de medidas propostas para diminuir o valor das passagens dos atuais R$ 4,70 para até menos de R$ 2,00.

A mesa terá também Jonas Donizette, prefeito de Campinas (SP) e presidente da FNP; Gean Loureiro, prefeito de Florianópolis; e o presidente da CMTC (Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos) de Goiânia (GO), Benjamin Kennedy Machado da Costa.

A 77ª Reunião Geral da FNP foi aberta terça-feira (10) com a realização de quatro Fóruns e Redes de Secretários. Nesta edição do evento, serão abordados ainda, entre outros temas, as eleições de 2020, pacto federativo e reforma tributária. No Fórum Inova Cidades, serão debatidos os caminhos que levam a uma Cidade Digital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário