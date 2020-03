Futebol Com Real Madrid em quarentena, liga espanhola suspende o torneio

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Com a confirmação de que um jogador de basquete está com coronavírus, o time de futebol também entrou em quarentena Foto: Reprodução Com a confirmação de que um jogador de basquete está com coronavírus, o time de futebol também entrou em quarentena. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (12) que um atleta da equipe profissional de basquete foi diagnosticado com coronavírus. O nome do jogador não foi informado pelo clube.

Com o diagnóstico, o time de futebol também entrou em quarentena. Isso porque o basquete e o futebol compartilham as mesmas instalações do CT (centro de treinamento), a Ciudad Real Madrid. Funcionários do CT também foram recomendados a se manterem em quarentena.

Após a notícia divulgada pelo clube espanhol, LaLiga, organizadora do campeonato, anunciou que o torneio de futebol será suspenso pelas próximas duas rodadas. O possível retorno às atividades será avaliado depois desse período.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação no Espanhol com 56 pontos, dois atrás do líder Barcelona. O time de basquete disputaria nesta quinta uma partida da Euroliga contra o Estrela Vermelha, da Sérvia. Com o anúncio do atleta infectado, a organização da competição também decidiu suspender temporariamente a disputa do campeonato.

A equipe está na segunda posição da Euroliga, uma à frente do rival Barcelona e atrás apenas do Anadolu Efes Istanbul, da Turquia, faltando seis rodadas para o término da temporada regular.

