29 de março de 2020

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, a Procuradoria da República no Rio e a Defensoria Pública da União divulgaram nota neste domingo (29) e manifestam seu total apoio às medidas de isolamento horizontal em que pessoas de todas as idades devem evitar o contato social o máximo que puderem para evitar a transmissão do novo coronavírus (covid-19).

Para as instituições, esta medida é mais eficaz para combater a propagação do novo coronavírus que o chamado isolamento vertical em que apenas a população do grupo de risco (idosos e pessoas com comorbidades) e casos suspeitos ficam isolados do convívio.

“Segundo os especialistas, a estratégia de supressão epidêmica ou isolamento horizontal, com restrições à circulação de pessoas e funcionamento das atividades econômicas é a mais apta para enfrentamento da crise e, por isso, vem sendo adotada na maioria dos países, com apoio da Organização Mundial da Saúde”, diz a nota conjunta.

