Coronavírus gera mais temor nos EUA do que terrorismo e ataques nucleares, revela pesquisa

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Covid-19 atinge duramente os Estados Unidos Foto: Reprodução

A propagação de doenças contagiosas, como o coronavírus, preocupa mais os americanos do que o terrorismo e outras ameaças à segurança nacional, segundo uma pesquisa do Pew Research Center divulgada nesta segunda-feira (13).

Os pesquisadores perguntaram a mil americanos, por telefone, que problemas eles consideravam graves ameaças ao bem-estar e à segurança dos Estados Unidos. As epidemias foram o desafio mais citado: 79% as consideram um grande risco.

O terrorismo e a proliferação de armas nucleares foram apontados por 73% dos entrevistados, seguidos por ataques cibernéticos (72%) e o poder e a influência da China (60%).

O levantamento foi feito entre os dias 3 e 29 de março, mês em que a pandemia de coronavírus atingiu duramente os Estados Unidos.

A preocupação com epidemias é maior entre os que têm mais de 50 anos, pessoas sem diploma universitário e com renda menor do que US$ 50 mil (R$ 259 mil) anuais.

