Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

O novo coronavírus já matou mais de 15,8 mil pessoas na Espanha, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Ministério da Saúde espanhol. Em relação ao dia anterior, foram registrados mais de 600 óbitos por Covid-19. O país tem 157 mil casos confirmados da doença.

Em todo o mundo, as infecções pelo coronavírus ultrapassam 1,6 milhão. A doença provocou cerca de 96 mil mortes, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos ultrapassaram o número de mortes da Espanha e se tornaram o segundo país com mais óbitos em todo o mundo por conta do novo coronavírus. Segundo a Johns Hopkins, já houve mais de 16 mil mortes por complicações da Covid-19 nos EUA, atrás apenas da Itália, com ao menos 18 mil.

