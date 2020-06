Porto Alegre Coronavírus: legado para capital gaúcha passa por diversas áreas e inclui Educação, diz Marchezan

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (1º), em transmissão ao vivo pelas redes sociais, que a prefeitura prepara um pacote de melhorias em diversas áreas e que o primeiro deles, voltado para a Educação, será um legado da digitalização acelerada pela pandemia. Marchezan afirmou que o novo coronavírus apresenta desafios diários à cidade e promove mudanças históricas e permanentes para o novo futuro de Porto Alegre.

De acordo com o prefeito, os pacotes serão focados em iniciativas para a área social; otimização e integração do sistema de saúde; modernização e desburocratização de processos para simplificar e agilizar a vida do cidadão, além da criação de novas ferramentas e modelos para adotar o conceito de cidade inteligente e sustentável.

“Tivemos que mudar o foco de algumas entregas e também as nossas prioridades. Teremos um período mais curto que o previsto para oferecer à população um maior volume de entregas que nos outros anos. Estamos estruturando processos e fazendo a máquina pública se movimentar em formatos um pouco diferentes, se adequando a este novo ritmo e oportunidades. Vamos entregar soluções estruturais para o futuro”, disse o prefeito.

Ainda segundo Marchezan, nas próximas duas semanas serão apresentados os projetos para que a sociedade acompanhe, sugira e cobre. Conforme o prefeito, apesar da crise, a prefeitura “fez o dever de casa” e será possível seguir com investimentos.

Apresentação da plataforma

Marchezan e o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, farão nesta terça-feira (2), às 11h, o lançamento da plataforma on-line que irá integrar pais, alunos e professores do ensino fundamental durante a pandemia causada pelo novo coronavírus e após a retomada das atividades presenciais nas escolas. Serão beneficiados cerca de 34,5 mil alunos das 56 escolas municipais de ensino fundamental e de duas escolas comunitárias de educação básica. A coletiva será feita por videoconferência, com transmissão ao vivo por redes sociais.

