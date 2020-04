Rio Grande do Sul Coronavírus mata homem de 52 anos no litoral gaúcho. Número de mortes no Estado aumenta para 22

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Aumentou para 22 o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, informou nesta sexta-feira (17) a Secretaria Estadual da Saúde. A última vítima é um homem de 52 anos, morador de Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho.

Ele estava internado desde o dia 11 de abril no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. O homem tinha histórico de doença cardíaca. A morte ocorreu na manhã de quinta-feira (16).

Há mais de 790 casos confirmados de Covid-19 no Estado. O balanço atualizado pode ser conferido aqui.

