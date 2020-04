Polícia Mais de R$ 5 milhões sem procedência já foram apreendidos nas rodovias federais gaúchas neste ano

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Na noite de quinta, R$ 100 mil foram apreendidos em Osório Foto: PRF/Divulgação Na noite de quinta, R$ 100 mil foram apreendidos em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) já apreendeu mais de R$ 5 milhões sem procedência nas rodovias federais gaúchas neste ano. Na noite de quinta-feira (16), na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do RS, foram encontrados quase R$ 100 mil.

A quantia era transportada por três indivíduos em um Prisma. Os ocupantes do carro – um homem de 53 anos com antecedentes por porte ilegal de arma, um homem de 41 anos sem antecedentes e outro de 68 anos com antecedentes por tráfico de drogas – afirmaram que vinham de Florianópolis (SC) para levar o dinheiro a Porto Alegre.

Nenhum deles explicou a procedência da quantia. Os três foram detidos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia