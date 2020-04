Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre têm horário noturno reduzido

17 de abril de 2020

Nos ônibus da Capital, os cidadãos são informados sobre os riscos da Covid-19.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que, a partir desta sexta-feira (17), em razão do número reduzido de passageiros, alguns ônibus deixam de circular durante a noite. Outras linhas que apresentam maior demanda terão os horários da madrugada adiantados.

Os horários podem sofrer alteração a partir das 19h30min. A consulta sobre a operação dos coletivos deve ser realizada no aplicativo do TRI ou no site da EPTC.

Com a nova medida, a diminuição nos horários está em 46,6%, ou seja, cerca de 55% da oferta de transporte coletivo continua em circulação, conforme regras estabelecidas pela prefeitura.

“A escolha é difícil, mas é preciso uma medida para que os ônibus continuem em circulação. O desatendimento previsto com a redução é de menos de 1% do total de passageiros transportados atualmente. Sem receitas extra tarifárias, a única saída é adequar os horários conforme a demanda. Isso garante o transporte público para quem necessita dele para atividades essenciais, sem que se deixe de observar as questões de segurança relativas ao coronavírus”, explicou o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

Desde o início desta semana, a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) negocia com a EPTC ajustes na operação para otimizar o sistema, tendo em vista a grave crise neste momento.

Linhas que terão redução de horários:

255 344 345 346 347 349 361 375 394 397 429 433 436 439 441 470 473 476 491 492 525 671 2572 2573 3441 3442 3762 3984 4382 4944 4951 A14 A348 A360 A952 A953 A99 A991 M98 149 165 173 176 177 178 184 186 187 188 195 244 250 251 262 264 266 268 272 274 282 284 286 289 2441 2531 2541 2682 2701 2741 2801 2802 2811 2821 A09 A141 A17 A19 A288 A69 A74 A85 A87 C80 M10 M68 R10 171* 179* 209* 210* 211* 510 520 605 608 610 611 613 614 615 620 621 624 627 631 632 633 637 650 652 654 656 659 661 662 665 701 703 704 715 718 731 4321 6204 6531 6612 7041 7052 B09 B25 B51 B55 M21 M31 M52 TR61.

Em razão da ausência de passageiros, a linha C4, que fazia a Balada Segura, passa a ser atendida pela C2.1.

