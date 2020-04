Dicas de O Sul Prefeitura de Porto Alegre lança ferramenta que responde dúvidas sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Diante da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Porto Alegre disponibilizou o chatbot “CoviBot POA” para esclarecer dúvidas sobre a Covid-19. A ferramenta de experiência interativa virtual, com perguntas e respostas previamente programadas, foi criada por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, Procempa e a empresa 4ALL.

O chatbot está disponível no site da prefeitura e usa como base dados do Ministério da Saúde e das secretarias de Saúde do Estado e do município para tratar temas como transmissão, sintomas causados pelo vírus, entre outros tópicos. Para a consulta, basta acessar o ícone do médico no canto inferior direito da página. A plataforma também está sendo utilizada pelo governo do do Rio Grande do Sul para orientar a população.

“Entendemos que a informação clara e objetiva é uma das formas mais eficazes para evitar a propagação do coronavírus. Com essa ferramenta, é possível ter acesso e compreender com facilidade as orientações disponibilizadas pelas autoridades em saúde, além de ser um ambiente seguro e de combate às notícias falsas que circulam nas redes”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A prefeitura também oferece informações, guias e outros dados sobre a doença na página prefeitura.poa.br/coronavirus. No endereço, estão centralizadas todas as ações e iniciativas de combate ao coronavírus, bem como estatísticas e conteúdos.

Outra ferramenta que está disponível na internet para orientar sobre a doença pode ser ativada em covid.zenvia.com.

