A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) informou que, até o momento, 45,2 milhões de pessoas foram habilitadas a receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal.

Desse total, 37,8 milhões de CPFs já foram homologados pelo Ministério da Cidadania e estão com a Caixa Econômica Federal para pagamento. Os demais também receberão o benefício após a homologação pela pasta.

O número representa 83,7% do público inicialmente estimado – de 54 milhões – para receber o benefício durante a crise do novo coronavírus. Estão sendo contemplados os seguintes trabalhadores: 16,4 milhões do lote 1 do Grupo 1 (composto pelos microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS e trabalhadores informais que fizeram o cadastro no aplicativo ou portal da Caixa Econômica Federal); 19,2 milhões do Grupo 2 (CadÚnico e inscritos no Bolsa Família); 9,6 milhões do Grupo 3 (CadÚnico e não beneficiários do Bolsa Família)