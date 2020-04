Dicas de O Sul Missa celebra os 50 anos do Encontro de Casais com Cristo

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Paróquia São Vicente de Paulo de Cachoeirinha transmite missa pelo Facebook Foto: Reprodução/Facebook Paróquia São Vicente de Paulo de Cachoeirinha transmite missa pelo Facebook. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Há 50 anos, nascia no Brasil o ECC (Encontro de Casais com Cristo), idealizado pelo padre Alfonso Pastore, com a inspiração de auxiliar os casais a viverem seu encontro pessoal com Cristo. Atualmente presente em mais de 800 paróquias no Brasil, o movimento “está fundamentado nos pilares da simplicidade, oração, doação, alegria e pobreza”, segundo a Igreja Católica.

Na Paróquia São Vicente de Paulo de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o ECC foi implantado em 1991 e, nesses 28 anos, teve a participação de 919 casais nos encontros.

A paróquia convida a comunidade a participar da missa de Ação de Graças aos 50 anos do ECC, que será transmitida pelo Facebook neste sábado (18), às 17 h.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul