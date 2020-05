Brasil Coronavírus mata mais no Brasil do que tuberculose, dengue e outras doenças somadas

12 de Maio de 2020

Em 54 dias, o novo coronavírus matou mais pessoas no Brasil do que doenças como tuberculose, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo e meningite somadas ao longo de todo o ano de 2018. Esse grupo de doenças vitimou 10.670 pessoas, segundo um levantamento feito com dados do Painel de Mortalidade do Ministério da Saúde.

Nesta segunda-feira (11), o Brasil chegou a 11.519 mortos por Covid-19. O número é maior que o total de mortes registradas por complicações da Aids ao longo de todo o ano de 2018, quando 11.222 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

O número de mortes por conta da Covid-19 também já é maior do que duas vezes a somatória do número de mortes por tuberculose, dengue, febre amarela e chikungunya em 2018. Os números de 2018 são os últimos consolidados pelo Ministério da Saúde.

As vítimas da Covid-19 também já totalizam 12% do número de mortes por infartos – uma das principais causas de mortalidade no Brasil, ainda de acordo com a plataforma do ministério. Em 2018, morreram 93.272 pessoas pela doença em todo o País. São também 17% de todas as mortes por diabetes.

O novo coronavírus também já fez mais vítimas que a enfisema pulmonar: em 2018, foram 4.358 mortes provocadas pela doença, número que representa apenas 39% das mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil.

