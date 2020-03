Acontece Coronavírus: Orientação sobre isolamento social nos bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

No Brasil, o pico de casos deve ocorrer até o mês de junho. (Foto: Reprodução)

A Guarda Municipal e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) incluíram os bairros mais afastados nas rondas diárias realizadas em Porto Alegre para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social no combate ao coronavírus. Nesta última sexta-feira (20), as viaturas percorreram as ruas do bairro Arquipélago, na Região das Ilhas, entre 18h e 22h. Outro bairro que também recebeu as orientações foi a Restinga, na Zona Sul. A previsão é que essa mesma operação se repita no próximo final de semana.

A divulgação das mensagens começou na quinta-feira (19), na área central, arredores de parques e Orla do Guaíba. A determinação para evitar aglomeração de pessoas é do prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior. A mensagem é que as pessoas evitem sair de casa e protejam os grupos de risco: idosos e doentes crônicos.

