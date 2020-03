Acontece Cootravipa mantém Porto Alegre limpa para contribuir com a segurança da população devido ao Coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Cootravipa)

A Cootravipa, empresa responsável pelo serviço de limpeza urbana da capital gaúcha está implantando um Protocolo de Sistema de Prevenção ao novo Coronavírus para o cuidado da saúde dos cooperados que estão nas ruas mantendo a cidade limpa e contribuindo para a segurança da população.

Junto ao Protocolo, está em desenvolvimento o Sistema de Conscientização e Capacitação dos sócios, visando colocar em prática todas as ações, que incluem desde o processo de higienização, até mudança na escala de trabalho, visando a redução na concentração do efetivo em suas bases de operação.

Assim como os ônibus, os caminhões – inclusive os da coleta seletiva – têm suas zonas de contato higienizadas no mínimo duas vezes por turno de trabalho, bem como os coletores, que recebem álcool em gel cada vez que entram nos veículos. Todos os cooperados trabalham com luvas. Nesses locais, no momento do registro biométrico já é feita a desinfecção das mãos com uso de álcool em gel, bem como as salas de refeição passam por rigorosos processos de higienização e desinfecção. Os trabalhadores, depois de guardarem os equipamentos nos ônibus, retiram as luvas para higienizar as mãos novamente, antes de entrarem nos veículos que os conduzirão até os pontos para execução das tarefas.

Além da atividade de capina e roçada nas ruas e praças da cidade, os cooperados estão realizando também a lavagem e desinfecção de paradas de ônibus, corrimãos e pontos de grande circulação na capital. Conforme a presidente da Cootravipa Imanjara Marques de Paula, todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas para evitar ao máximo a propagação do coronavírus. “Cuidamos da cidade e ao mesmo tempo cuidamos do nosso cooperado que nessa hora atua também como um agente de saúde, para que todos possam ficar em casa com tranquilidade”, disse.

