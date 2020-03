Acontece Capacitação profissional em dança na Restinga está com as pré-inscrições abertas

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Maria Ana Krack / PMPA)

O Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e a Caixa Econômica Federal recebem a partir desta segunda-feira (23) a 17 de abril, as pré-inscrições para cursos de capacitação profissional da Incubadora de Dança da Restinga. Os candidatos devem preencher a ficha clicando aqui. A agenda dos cursos está condicionada às medidas de restrição para prevenção do coronavírus e será confirmada com os inscritos assim que possível.

Serão oferecidos gratuitamente seis cursos de capacitação na área da dança e também realizada a montagem de um espetáculo com 15 bailarinos que irá circular no bairro e pela cidade de Porto Alegre. O programa de capacitação integra o projeto Mais Restinga, uma parceria da Caixa Econômica Federal com a Prefeitura de Porto Alegre, para levar ações sociais, inclusivas, culturais, educativas, formativas, esportivas e recreativas para a comunidade no entorno dos condomínios Minha Casa Minha Vida da região Restinga.

A Incubadora de Dança da Restinga pretende promover ações estratégicas que visam a fortalecer a cadeia produtiva da dança e a atividade empreendedora no bairro da Zona Sul. Busca a integração com agentes culturais, artistas, estudantes e produtores da comunidade local. Também tem como objetivo capacitar e apoiar profissionais da cadeia produtiva da dança a transformar conhecimentos e ideias em produtos e serviços, gerando oportunidades de emprego e renda. Ficou interessado? Para saber mais, clique aqui.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário