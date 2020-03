Acontece Agências FGTAS/Sine fecham nesta segunda-feira, 23 de março

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Maria Emilia Portella/SMDSE PMPA)

Para evitar a concentração de pessoas e o consequente risco de contaminação pelo Coronavírus, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social suspende os atendimentos presenciais nas Agências FGTAS/Sine a partir desta segunda-feira (23), pelo período de 15 dias, respeitando os decretos do governo do Estado.

Trabalhadores que necessitarem dos serviços tem a disposição os canais virtuais:

Seguro-Desemprego – Site: www.gov.br

Site: servicos.mte.gov.br

Aplicativo: Sine Fácil

Carteira de Trabalho – Aplicativo: App CTPS Digital

Vagas de emprego – Aplicativo: Sine Fácil

Central de Atendimento do Trabalhador do Ministério da Economia – 158

Maiores informações site da FGTAS – www.fgtas.rs.gov.br

Dúvidas, esclarecimentos e informações – e-mail: fgtas@fgtas.rs.gov.br

Sede administrativa da FGTAS, PGA e Vida Centro Humanístico

Na sede administrativa da FGTAS, Programa Gaúcho do Artesanato (PGA) e Vida Centro Humanístico está sendo adotado o teletrabalho. Para contato e informações:

Sede da FGTAS – 3284.6000 – e-mail: fgtas@fgtas.rs.gov.br

Programa Gaúcho do Artesanato – 3226.3055 – e-mail: artesanato@fgtas.rs.gov.br

Vida centro Humanístico – 3340.0025 – e-mail: vida@fgtas.rs.gov.br

