Acontece Coronavírus: Orientações trabalhistas é tema de palestra online do Sebrae RS, dia 20/03

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Jackson Ciceri)

O seu negócio em tempos de coronavírus é o plano especial do Sebrae RS para respaldar os empreendedores nesta fase de muitas dúvidas e que não podem ser atendidas presencialmente por causa do risco do Coronavírus. Entre as iniciativas estão palestras online e a primeira delas, sobre orientações trabalhistas, acontecerá nesta -feira, ço, às 14h, com a advogada Andressa Corrêa. A palestra com duração de uma hora e espaço para perguntas poderá ser acessada gratuitamente pela página sebraers.com.br/coronavirus.

O objetivo é orientar sobre como proceder com os funcionários nessa fase. “Como é uma situação sem precedentes, é importante mostrar as alternativas que podem ser adotadas pelas empresas para reduzir a circulação de pessoas e que têm amparo legal”, afirma Andressa. Entre as opções, a advogada cita as possibilidades de teletrabalho, home office, rodízio de funcionários, utilização de banco de horas e até mesmo a concessão de férias coletivas.

“Cada caso precisa ser avaliado para que a medida seja a mais adequada”, destaca Andressa. Ela lembra que há situações, por exemplo, em que a necessidade é de contratação de pessoal para fazer frente a um aumento de demanda temporário em setores como saúde, indústria vinculada a essa área e no setor de alimentação. “A ideia é mostrar o que é possível fazer, principalmente reforçando a gestão e a importância de levar informações claras aos colaboradores”, complementa.

