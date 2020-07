Brasil Coronavírus: sistema para medir a temperatura corporal com precisão é desenvolvido por professor da Universidade Federal de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Professor de universidade pública desenvolve máquina. (Foto: NIAID/Divulgação)

Um software capaz de medir a temperatura em menos de dois segundos com alta precisão. Esta é uma das apostas de pesquisadores do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para o combate à Covid-19.

O pesquisador responsável, Eduardo Leão, que trabalha no Atlético e já passou pelo Cruzeiro, conta que partiu do conceito de variação de temperaturas com atletas de alto rendimento para desenvolver o sistema junto a uma empresa de tecnologia formada por ex-alunos da universidade. Para utilizar o software é necessário ter um termovisor, equipamento muito comum em indústrias, explicou o professor.

“A ideia inicial era facilitar o controle em indústrias, que geralmente têm equipamento de termovisor para manutenção de equipamentos. Mas qualquer empresa pode ter. Seria tranquilo deslocar para a portaria neste momento de covid, para evitar afastamento de trabalhadores”, contou.

Diferente do termômetro, este sistema atua com infravermelho e permite que a temperatura seja medida sem necessidade de aproximação. Se a temperatura medida for superior a 37 graus, o equipamento emite um aviso sonoro.

“Neste equipamento, posso ficar distante até três metros de quem eu vou medir. Atende completamente as determinações da Organização Mundial de Saúde. O avaliador pode ficar fora e avaliado dentro de um ambiente, sem contato. Este sistema é padrão ouro na detecção de temperaturas”, afirmou.

Segundo Eduardo, este sistema é capaz de detectar o ponto de maior temperatura no corpo, que é o canto do olho. Isso faz com que o diagnóstico seja mais preciso e mais precoce. “No primeiro sinal de que a temperatura está aumentando, mesmo antes de sentir no corpo, o termovisor já identifica. De acordo com Eduardo, 180 locais já adotaram o sistema, incluindo times de futebol, como Palmeiras, Flamengo e Vila Nova de Goiás.

Médica afastada

A médica Nise Yamaguchi foi afastada do Hospital Israelita Albert Einstein. Em nota, o hospital alega que a oncologista e imunologista “estabeleceu analogia infeliz e infundada entre o pânico provocado pela pandemia e a postura de vítimas do holocausto ao declarar que ‘você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações, humilhações, humilhações.'”

O Albert Einsteim afirmou que a declaração de Nise Yamaguchi foi “insólita” e afirmou que deve fazer uma breve averiguação sobre as falas da médica. “Como se trata de manifestação insólita, o hospital houve por bem averiguar se houve mero despropósito destituído de intuito ofensivo ou manifestação de desapreço motivada por algum conflito”.

A manifestação de Nise Yamaguchi ocorreu em entrevista à TV Brasil. Ela é uma das defensoras do uso da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus e chegou a se aproximar do presidente Jair Bolsonaro quando o Ministério da Saúde passava por reformulação, com a saída de Luiz Henrique Mandetta e, posteriormente, Nelson Teich.

O uso da hidroxicloroquina, porém, não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por outros órgãos de saúde ao redor do mundo. Nise Yamaguchi faz parte do corpo clínico do Albert Einstein, mas, com o afastamento, não poderá exercer suas funções no hospital.

