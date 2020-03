Brasil Coronavirus suspende 23ª Marcha dos Prefeitos a Brasília

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios avaliou suspensão da Marcha. Foto Divulgação

A XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,evento coordenado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), reunindo autoridades do governo federal com prefeitos,vice-prefeitos,secretários municipais e vereadores de todo o país, prevista para o período entre 25 e 28 de maio em Brasília, será suspenso este ano como medida destinada a evitar a propagação do Coronavirus. Este ano,o evento pretendia assinalar os 40 anos de criação da CNM.

Os detalhes da suspensão vêm sendo avaliados reservadamente pelo conselho politico da Confederação Nacional dos Municipios,e o anúncio oficial deverá ser feito nesta quarta-feira dia 18.

A suspensão da Marcha trará um impacto importante no fluxo do turismo de negócios de Brasília que tradicionalmente ao longo da Marcha, lota hotéis, restaurantes, e movimenta a economia local com a presença de mais de 30 mil visitantes vinculados ao evento.

Ontem, o anúncio do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta indicando com base em avaliações comparativas com os demais países,que o Brasil terá o pico da pandemia do Coronavirus nos próximos 90 dias, coincidindo com a data do evento, pode ter sido decisivo para o anúncio da suspensão da Marcha a Brasília.

