Economia Coronavírus: temor de nova cepa da África do Sul derruba mercados globais

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Nos Estados Unidos, o dia foi de perdas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A notícia sobre uma nova variante da covid-19 potencialmente perigosa localizada na África do Sul provocou uma onda negativa nos mercados acionários globais nesta sexta-feira (26). Na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, todos os principais índices de ações fecharam em queda.

O temor também atingiu o mercado brasileiro. Na B3, a Bolsa de São Paulo, o Ibovespa fechou em queda de 3,39%, aos 102.224,26 pontos, com recuo generalizado das ações. Ao longo do dia, o índice chegou a atingir a casa dos 101 mil pontos. As perdas foram maiores nas ações ligadas ao consumo e ao turismo, principalmente de empresas aéreas, em meio a temores de que novas medidas restritivas mais hostis sejam necessárias para conter a disseminação da nova variante do coronavírus, o que comprometeria a retomada econômica.

Nos Estados Unidos, o dia foi de perdas. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, fechou em baixa de 2,53%, o S&P 500 (que reúne as 500 principais empresas de capital aberto) caiu 2,3% e a Nasdaq, 2,23%. Levando em conta os três principais índices dos EUA, as bolsas americanas tiveram o pior desempenho já registrado num dia de Black Friday, segundo o jornal Wall Street Journal. O índice Dow Jones teve a maior queda desde outubro de 2020. A Casa Branca anunciou que os EUA vão restringir viagens da África do Sul e outras sete nações africanas a partir de segunda-feira, 29.

Na Europa, os investidores também estão atentos à piora no quadro de saúde em partes da região, inclusive na Alemanha. O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 3,64%, enquanto o DAX, de Frankfurt, recuou 4,15%%, o parisiense CAC 40, teve perdas de 4,75% e o índice da Bolsa de Milão caiu 4,60%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu nesta sexta-feira que a cepa é considerada uma “variante de preocupação” por apresentar um elevado número de mutações, o que pode resultar em uma versão mais transmissível e, potencialmente, com mais risco de contornar a resposta imune gerada por infecções anteriores ou pela vacinação. A cepa, que foi batizada de Omicron, já foi identificada também em Hong Kong, Israel e Bélgica.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre a piora da covid na Europa, durante evento virtual com empresas do mercado imobiliário. “Hoje os mercados estão sentindo isso bastante. Mas, localmente, o Brasil está indo bem contra a covid porque tem baixa rejeição à vacina”, disse.

Para os analistas, a descoberta de uma nova variante do coronavírus adiciona mais um elemento de preocupação ao cenário já desafiador para a recuperação da economia global. Nas últimas semanas, o aumento dos casos de covid-19 na Europa fez com que alguns países retomassem as restrições à circulação de pessoas, um novo baque para a economia em um momento em que já se começava a imaginar uma retomada mais consistente das atividades normais, com o avanço da vacinação.

Segundo a avaliação do banco Credit Suisse, a preocupação do mercado com a nova variante do coronavírus parece compreensível, dado seu forte potencial de contaminação. De acordo com o banco, os dados de hospitalização e de mortes ainda são pouco conclusivas, mas a instituição lembra que a vacinação na África do Sul (origem da variante) é muito baixa e que o país não teve uma forte onda da variante Delta.

A consultoria Capital Economics diz que ainda é cedo para saber ao certo quão extensa é a ameaça da nova cepa da covid-19 para a economia global. A consultoria projeta que mesmo as restrições já sendo lançadas por outras nações não devem impedir a disseminação do vírus, “particularmente se ele for tão contagioso como atualmente temido”. Na opinião dela, isso poderia fazer, por exemplo, bancos centrais adiarem planos de aperto monetário, até que a situação esteja mais clara.

Para os países com cobertura vacinal ainda baixa, o principal ponto é se a nova cepa é mais transmissível e tem mais chance de causar casos graves ou mortes. No mundo em geral, porém, o principal é saber se a nova variante pode ou não contornar em alguma medida a proteção dada pelas vacinas, comenta. A Capital Economics lembra que essa é uma questão para os cientistas, não para os economistas, e que pode levar várias semanas até a resposta para ela surgir.

Por conta da nova cepa, a Comissão Europeia já informou que pretende propor um veto à entrada de pessoas de países do sul da África, o que provocou forte queda nas ações de companhias aéreas do continente.

O petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 13,06% (US$ 10,24), a US$ 68,15 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro caiu 11,5% (US$ 9,33), a US$ 71,59 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o recuo foi de 10,25% e 9,25%, respectivamente.

O ouro, considerado um ativo seguro, chegou a subir mais de 1%, impulsionado pela busca por segurança nos mercados globais. O metal com entrega prevista para dezembro fechou o dia com alta de 0,07%, cotado a US$ 1.785,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). No Brasil, o dólar começou o dia em forte alta, mas diminuiu o ritmo. A moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,6629, com avanço de 1,76%, na abertura das negociações, mas fechou em queda de 0,55, cotada a R$ 5,5958. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia