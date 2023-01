Política Coronel que comandava Polícia Militar do Distrito Federal no domingo é preso

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Coronel foi exonerado na segunda-feira por interventor na segurança. (Foto: Divulgação)

O ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) coronel Fábio Augusto foi preso na tarde dessa terça-feira (10). A prisão ocorreu após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele era o responsável pela corporação no último domingo (8), quando ocorreram os ataques terroristas contra o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo.

A polícia e o governo do Distrito Federal, que são responsáveis pela segurança dos prédios do governo federal e de outros poderes em Brasília, vêm recebendo duras críticas pela atuação durante os atos de vandalismo.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo por Moraes. A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão de Anderson Torres, e o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão dele na tarde dessa terça. Torres era secretário de Segurança do DF no dia dos ataques. Ele foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro.

Torres, afirmou em uma rede social que vai interromper suas férias nos Estados Unidos, voltar ao Brasil e se entregar à Justiça.

“Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa”, afirma Torres.

“Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá”, declarou.

Na tarde dessa terça, viaturas da Polícia Federal foram vistas em frente à casa de Torres, em Brasília. Ele está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sobre a Polícia Militar do DF, recaem suspeitas de conivência com os terroristas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de policiais que observa, sem reação, a invasão de manifestantes radicais ao Congresso Nacional.

Intervenção federal

Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a intervenção federal na segurança pública do DF. Com a medida, que já foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, o governo federal ficou responsável pelo comando das polícias no Distrito Federal.

Na segunda (9), o interventor nomeado por Lula, Ricardo Cappelli, já havia retirado Fábio Augusto do comando da Polícia Militar do DF. Para o lugar dele foi nomeado o coronel Klepter Rosa Gonçalves.

