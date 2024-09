Brasil Corpo de advogada que desapareceu no Rio de Janeiro estava concretado em muro

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2024

Lourival Correa Netto Fatica no momento da prisão, e Anic de Almeida Peixoto Herdy na saída do shopping, em Petrópolis. (Foto: Reprodução)

Quase sete meses após o seu desaparecimento, o corpo da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy foi encontrado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na quarta-feira (25), em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O corpo foi identificado por meio de exame odontológico, feito por peritos do Instituto Médico Legal do Rio e cujo resultado foi divulgado pela Polícia Civil na quinta-feira (26).

O cadáver estava concretado em um muro no quintal da casa de Lourival Correa Netto Fadiga, que trabalhava para a família da vítima e confessou ter cometido o crime. O próprio Fadiga indicou à polícia onde estava o corpo da mulher. Na sexta-feira (27), a advogada dele afirmou que a morte de Anic foi planejada em conjunto pelo seu cliente e pelo marido da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos.

A defesa de Herdy nega que ele tenha participado do crime. Segundo a polícia, o caso ainda está sendo investigado.

Anic tinha 54 anos e, além de advogada, era estudante de Psicologia. O viúvo é herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio. O casal vivia em Petrópolis.

Desaparecimento

A advogada foi vista pela última vez em 29 de fevereiro saindo de um shopping de Petrópolis. Câmeras de vigilância do estabelecimento mostraram ela trocando mensagens por celular e, minutos depois, saindo do local.

No mesmo dia, o marido recebeu mensagens no celular informando que Anic havia sido sequestrada. As mensagens foram enviadas do próprio celular da advogada. Segundo a defesa do Lourival, que confessou o assassinato durante audiência na Justiça, o sequestro foi forjado como forma de encobrir o homicídio.

Ainda conforme a defesa do suspeito, foi entregue à polícia a suposta gravação de uma conversa entre Lourival e Herdy que incriminaria o viúvo. Até a noite de sexta-feira, a Polícia Civil não havia confirmado o recebimento desta gravação.

Saiba mais

Anic foi assassinada no quarto de um motel, localizado no mesmo município onde ela sumiu. Foi o que revelou, na terça-feira (24), a advogada Flávia Froés, responsável pela defesa do técnico de informática Lourival Correa Netto Fatica. Ele é o principal suspeito do desaparecimento da vítima e está preso desde abril.

A defesa de Lourival disse que seu cliente escreveu uma carta, no cárcere, apontando Benjamim Herdy, com quem Anic era casada há 20 anos, como mandante da morte da vítima. Segundo Flávia Froés, o técnico de informática disse apenas que a motivação estaria ligada a uma questão familiar, sem explicar exatamente o que seria. Ela não apresentou provas sobre a afirmação feita pelo suspeito, mas disse que isso será feito, nesta quarta-feira, quando Lourival será ouvido pela Justiça de Petrópolis

Durante a investigação do caso, feita pela 105ªDP(Petrópolis), um mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido na casa de Benjamim. Pouco depois, no entanto, a hipótese do envolvimento dele no sumiço de Anic foi descartada.

Segundo a advogada, seu cliente contou que Anic morreu após ter a traqueia quebrada por um soco. O corpo da vítima foi enrolado em um lençol e colocado num carro, e em seguida retirado do motel. A defesa do técnico de informática, informou ainda que o cadáver foi enterrado e concretado. Segundo a defesa do técnico de informática, o local será revelado nesta quarta-feira, durante o depoimento de Lourival. A previsão é a de que ele seja ouvido por videoconferência pela Justiça de Petrópolis.

O crime aconteceu no mesmo dia em que Anic foi vista com vida pela última vez, ao sair a pé de um shopping, no dia 29 de fevereiro. A versão, no entanto, ainda depende de uma confirmação da Polícia Civil e do Ministério Público. As informações são do portal Terra e do jornal O Globo.

