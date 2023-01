Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros alerta para o aumento nos casos de crianças perdidas no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Para os profissionais, a alta nos índices demonstra um comportamento desatento dos veranistas. Foto: O Sul Foto: O Sul

Um índice tem chamado a atenção negativamente no litoral gaúcho nesta temporada de verão: o número de crianças perdidas na beira-mar. Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), a alta nos casos é de 70% em relação ao mesmo período do ano passado.

Desde o dia 17 de dezembro de 2022, quando iniciou a Operação Verão nas praias do estado, já foram registradas mais de 450 ocorrências envolvendo crianças desaparecidas. Para os bombeiros, o aumento nos casos demonstra um comportamento desatento dos veranistas.

“Sabemos que a gente vive em um mundo conectado, mas a principal prevenção é evitar o uso do celular. Se vier à praia, procure se conectar com o seu baixinho, porque em questão de segundos o contato visual pode ser perdido, o que já é suficiente para uma tragédia”, alerta o tenente-coronel Isandré Antunes, chefe da Operação Verão do CBMRS.

Em todas as guaritas, há pulseiras de identificação disponíveis para os pais, nas quais é possível anotar o número do posto de salvamento mais próximo da família, além do nome da criança e dos seus responsáveis. A medida pode auxiliar na hora da recuperação e devolução dos menores em segurança.

