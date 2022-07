Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul forma 53 novos capitães

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Com os novos profissionais, o CBMRS passa a contar com 61 capitães em seu quadro Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) realizou, na sexta-feira (22), a cerimônia de formatura de 53 novos capitães da corporação, que atuarão em diversas regiões do Estado. A turma é formada por 39 homens e 14 mulheres, que cumpriram uma carga de 2.739 horas-aulas no curso iniciado em 31 de março de 2021.

Os novos capitães aprenderam diversos ramos do conhecimento necessários ao desempenho das atribuições, como direito aplicado à função, defesa civil, administração pública, gestão de pessoas e de recursos financeiros, combate a incêndio, busca e salvamento de pessoas e animais, atendimento pré-hospitalar, entre outros.

“Ser bombeiro é uma atividade nobre, diferenciada. Não é um emprego simples. É uma vocação salvar e preservar vidas. Nossa previsão é de que os recém-formados já estarão atuando nas ruas e liderando suas equipes a partir do mês que vem”, afirmou o governador Ranolfo Vieira Júnior, que foi o paraninfo da turma na cerimônia realizada no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre.

Com os novos profissionais, o CBMRS passa a contar com 61 capitães em seu quadro. Após a solenidade, foram entregues novas viaturas à corporação. Os veículos, considerados leves, serão utilizados para o atendimento de ocorrências em Porto Alegre, Jaguarão, São Lourenço do Sul, Camaquã, Cidreira e Quaraí.

