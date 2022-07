Dicas de O Sul Escola técnica oferece vagas para cursos gratuitos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Vagas para Contabilidade e Secretariado estão disponíveis na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro Foto: Divulgação Vagas para Contabilidade e Secretariado estão disponíveis na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Restam poucas vagas para matrículas nos cursos de Contabilidade e Secretariado da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre, nos turnos matutino e noturno. As inscrições são gratuitas.

As aulas iniciam no dia 1º de agosto e têm duração de dois semestres, com 1 mil horas de capacitação. Interessados podem comparecer diretamente na secretaria da escola, das 9h às 12h e das 13h30min às 19h30min, munidos de original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão do ensino médio.

A Escola Técnica Estadual Irmão Pedro localiza-se na rua Félix da Cunha, 515, no bairro Floresta. Com seis décadas de experiência na formação profissional, conta com laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatizada, banco de livros e setores como o de orientação e supervisão educacional. Mais informações podem ser obtidas no site da escola.

