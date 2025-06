Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros Militar do RS forma 52 primeiros-sargentos para a carreira de oficial da corporação

27 de junho de 2025

Curso habilitou a turma ao desempenho do posto de primeiro-tenente. (Foto: Divulgação/CBM-RS)

Uma solenidade na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), em Porto Alegre, marcou nessa sexta-feira (27) a formatura dos 52 primeiros-sargentos da corporação no Curso Básico de Administração de Bombeiro Militar. O programa de aperfeiçoamento, que inclui formação superior em Tecnologia de Gerenciamento de Emergências e Defesa Civil, habilita o grupo ao ingresso na carreira de oficial, no posto de primeiro-tenente.

Os certificados de conclusão foram entregues pelo comandante-geral do CBMRS, coronel Julimar Fortes Pinheiro, e pelo secretário-adjunto da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Mario Ikeda, que durante discurso no evento ressaltou a responsabilidade dos profissionais perante o povo gaúcho:

“As senhoras e senhores serão os representantes do Corpo de Bombeiros e também do Estado nos diversos municípios em que comandarão as unidades desta corporação. Cumprirão missões de prevenção e combate a incêndios e fiscalização das estruturas, para que tenhamos cidades cada vez mais seguras, bem como operações salvamento. É um trabalho árduo e que exige muita dedicação, mas todos aqui assumiram o compromisso de servir à população”.

Ele também mencionou os investimentos que têm sido realizados no setor pelo governo do Estado: “Estamos renovando toda a frota mais antiga e proporcionando melhores condições para que vocês tenham bons equipamentos para o enfrentamento de todas as necessidades”.

Já o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar ressaltou o preparo e experiência dos militares. “Durante o período letivo, foi oferecido aos alunos o suporte teórico para qualificá-los ao correto e eficaz desempenho das funções de oficial subalterno, aliando conhecimentos profissionais adquiridos pela experiência na atividade aos conhecimentos acadêmicos proporcionados pelo curso”, salientou o coronel Julimar Pinheiro.

Dirigindo-se então aos formandos, ele finalizou: “Todos vocês estão prontos para assumir a honrosa responsabilidade de comandar, carregando consigo todos os princípios e valores que norteiam nossa instituição. Estão prontos para serem os novos líderes frente àqueles que fazem a realidade do CBMRS pelo melhor trabalho diuturno à nossa tropa”.

O objetivo do Curso Básico de Administração de Bombeiro Militar (CBABM) é habilitar os primeiros-sargentos da corporação ao desempenho das funções do posto de primeiro-tenente. Realizado sob coordenação da Academia de Bombeiro Militar e com programa elaborado pelo Departamento de Ensino do CBMRS (em consonância com a matriz curricular nacional), a atividade teve suas aulas iniciadas em janeiro deste ano, totalizando 435 horas-aula.

As disciplinas abordaram comando e chefia de órgãos administrativos de menor complexidade e das pequenas frações de tropa da atividade operacional da estrutura organizacional da corporação, assim como auxílio em tarefas de planejamento, execução de coordenação. Completam a lista conteúdos sobre controle das atividades em seu nível hierárquico e colaboração na execução das atividades de ensino, pesquisa, instrução e treinamento. Mais detalhes estão disponíveis no site bombeiros.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

