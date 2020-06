Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros Militar recebe cinco novas ambulâncias

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Veículos foram comprados com recursos da Consulta Popular. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Veículos foram comprados com recursos da Consulta Popular. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) ganhou um reforço importante para as atividades de resgate: cinco ambulâncias. Com valor unitário de R$ 227,5 mil, o investimento total, com recursos da Consulta Popular, é de R$ 1,13 milhão e vai beneficiar 53 municípios gaúchos.

A breve cerimônia de entrega, na tarde desta terça-feira (9), ocorreu no complexo do comando-geral da corporação, respeitando os protocolos de saúde da pandemia de coronavírus, com participação do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e do comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti.

“Mesmo em meio ao enfrentamento à pandemia, é importante seguirmos investindo atendendo a demandas da população, como é o caso das ambulâncias. Os bombeiros são uma extensão da sociedade e os gaúchos reconhecem a importância do trabalho que eles prestam, tanto no combate a incidentes dos mais diversos quanto na prevenção“, destacou o governador.

O CBMRS adquiriu as viaturas com recursos da Consulta Popular em demandas relativas aos municípios de Frederico Westphalen, Getúlio Vargas, Estrela, Lajeado e Soledade. Como os pelotões dos bombeiros que receberão as novas ambulâncias são regionais, ao todo, 53 municípios serão beneficiados com a entrega, atendendo 460 mil gaúchos.

“O Corpo de Bombeiros faz de seis a sete atendimentos por dia no interior com utilização de ambulâncias, mesmo onde tem Samu, porque prestamos um atendimento ágil, sem triagem. Desde quedas de idosos dentro de casa até acidentes graves de trânsito, estamos sempre presentes e buscando fazer nosso melhor”, destacou o comandante Bonfanti.

Confira os municípios atendidos pelos batalhões contemplados com as viaturas:

• Pelotão Bombeiro Militar de Frederico Westphalen

Municípios: Ametista do Sul, Caiçara, Cristal do Sul, Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Liberato Salzano, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu do Sul, Vicente Dutra e Vista Alegre;

População estimada: 109.729 pessoas;

Área territorial: 2.561.452 km².

• Pelotão Bombeiro Militar de Getúlio Vargas

Municípios: Charrua, Erebango, Estação, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul e Sertão;

População estimada: 38.862 pessoas;

Área territorial: 1.504.957 km².

• Pelotão Bombeiro Militar de Lajeado

Municípios: Arroio do Meio, Boqueirão do Leão, Canudos do Vale, Capitão, Cruzeiro do Sul, Forquetinha, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, Progresso, Santa Clara do Sul, Sério e Travesseiro;

População estimada: 139.541 pessoas;

Área territorial: 1.673.177 km².

• Pelotão Bombeiro Militar de Estrela

Municípios: Bom Retiro do Sul, Colinas, Estrela, Fazenda Vilanova, Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália;

População estimada: 103.366 pessoas;

Área territorial: 984.704 km².

• Pelotão Bombeiro Militar de Soledade

Municípios: Barros Cassal, Fontoura Xavier, Gramado Xavier, Ibirapuitã, Mormaço, São José do Herval, Soledade e Tio Hugo;

População estimada: 67.604 pessoas;

Área territorial: 3.335.497 km².

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul