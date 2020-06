Rio Grande do Sul Mais 314 leitos de UTI são habilitados para atendimento a pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Para habilitação de leitos, são necessários equipamentos e equipe de profissionais especializada em atendimento intensivista. Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo

A rede hospitalar do Rio Grande do Sul passa a contar com a habilitação de mais 314 leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) Adulto para atendimento de pacientes da Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A Portaria 1.502/2020, do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (9), garante o pagamento de R$ 45,2 milhões, em parcela única, a 20 estabelecimentos de saúde de 18 municípios gaúchos. A habilitação é temporária, válida para o período de 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

O Estado alcança, agora, 624 leitos de UTI habilitados pelo SUS desde o início da pandemia de coronavírus. Para a habilitação de um leito de UTI, é necessário que o hospital disponibilize equipamentos como respiradores, monitores, camas e equipe de profissionais de saúde especializada em atendimento intensivista.

Conforme a última atualização dos dados no sistema de monitoramento de leitos de UTI, às 14h desta terça-feira (9/6), o Rio Grande do Sul tem 1.931 leitos de UTI (SUS e privados). Desse total, 1.397 estão ocupados – taxa de ocupação de 72,3%.

Esse sistema é alimentado pelos hospitais gaúchos que fazem, diariamente, a inserção de dados sobre a sua capacidade instalada e número de pacientes internados confirmados ou com suspeita de Covid-19 ou outra SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Hospitais com leitos habilitados pela Portaria 1.502/2020:

• Hospital Tacchini, Bento Gonçalves: 5 leitos;

• Hospital Pronto Socorro, Canoas: 5 leitos;

• Hospital Santa Teresinha, Encantado: 5 leitos;

• Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Erechim: 5 leitos;

• Hospital Notre Dame São Sebastião, Espumoso: 5 leitos;

• Hospital São Carlos, Farroupilha: 5 leitos;

• Hospital Arcanjo São Miguel, Gramado: 8 leitos;

• Hospital São Vicente de Paulo, Passo Fundo: 20 leitos;

• Hospital Escola da UFPel, Pelotas: 20 leitos;

• Hospital de Clínicas de Porto Alegre: 85 leitos;

• Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre: 80 leitos;

• Associação Hospitalar Vila Nova, Porto Alegre: 20 leitos;

• Hospital Ana Nery, Santa Cruz do Sul: 5 leitos;

• Hospital Santa Casa de São Gabriel: 5 leitos;

• Hospital Centenário, São Leopoldo: 5 leitos;

• Hospital Sagrada Família, São Sebastião do Caí: 5 leitos;

• Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul: 7 leitos;

• Hospital Frei Clemente, Soledade: 6 leitos;

• Hospital São José, Taquari: 10 leitos;

• Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires: 8 leitos.

