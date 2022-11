Porto Alegre Corpo de homem aparece boiando no Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bombeiros e policiais foram acionados por um segurança de evento na região. (Foto: Arquivo/CBM-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acionados no começo da manhã desta terça-feira (29) por um segurança que atua em evento no trecho da orla de Porto Alegre próximo ao Parque Marinha do Brasil (bairro Praia de Belas), policiais e bombeiros retiraram um corpo masculino que boiava no Guaíba. Até o fim da noite, a identidade da vítima permanecia desconhecida.

Também não havia confirmação sobre a causa da morte, mas tudo indica tratar-se de um possível afogamento. O chamado – via telefone 190, da Brigada Militar – relatou a presença do corpo na água por volta das 9h, em um ponto próximo à área onde têm sido realizados eventos festivos em alusão à Copa do Mundo, com fluxo de centenas de pessoas. Quando a equipe de salvamento trouxe o homem até a margem, ele já estava sem vida.

A investigação está a cargo da Polícia Civil. Em quase uma semana, esse é o segundo caso envolvimento localização de corpo na área. No dia 23 (quarta-feira), o cadáver de um homem havia sido encontrado em área de matagal nas imediações do atualmente desativado Anfiteatro Pôr do Sol. A vítima era Paulo Jorge Vasconcelos de Melo, 39 anos.

Litoral Norte

Em Cidreira (Litoral Norte), a Brigada Militar (BM) prendeu um suspeito de envolvimento na morte de um homem na parte externa de um supermercado em Balneário Pinhal, na noite da segunda-feira (28). Ele tem 40 anos e foi encontrado em área de invasão habitacional no bairro Parque dos Pinos.

Agentes do serviço de inteligência do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) do Litoral e do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), juntamente com a Polícia Civil, chegaram até o indivíduo após analisar imagens registradas por câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Ao ser abordado, o homem tentou fugir mas acabou contido pelos agentes. Em sua ficha constam antecedentes por crimes como porte ilegal de arma-de-fogo, tráfico de drogas e receptação.

Ele prestou depoimento e admitiu participação no crime, mas alegou ter apenas dirigido o automóvel utilizado no ataque – um Chevrolet Corsa de cor azul, com placas de Porto Alegre e que estava no pátio da casa onde foi efetuada a prisão nesta terça-feira.

No interior do carro foram encontrados peça de roupa e documento de um segundo indivíduo, apontado pelo detido como o autor dos tiros que mataram a vítima (um homem de 39 anos) dentro de outro veículo estacionado na parte externa do supermercado. O caso prossegue sob investigação, inclusive na tentativa de se chegar a esse segundo envolvido.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre