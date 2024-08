Rio Grande do Sul Corpo de menina é encontrado em contêiner de lixo na cidade de Guaíba

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Peritos do IGP trabalham para identificar a causa e circunstâncias da morte da criança. (Foto: Arquivo/IGP-RS)

Um reciclador que coletava materiais recicláveis em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre) encontrou, por volta das 7h dessa sexta-feira (9), o corpo de uma menina dentro de contêiner de lixo próximo a uma escola infantil no bairro Coab Santa Rita. Embora não houvesse indícios aparentes de violência, a mãe da criança foi detida pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada extraoficialmente como Kerollyn Souza Ferreira, de 9 anos, que morava em uma casa na região com a família, incluindo dois irmãos menores, de 5 e 3 anos. De acordo com relatos de testemunhas, a garota era vítima de negligência, passando por episódios de fome, frio e maus-tratos, além de ser vista esmolando em ruas da cidade.

A mulher, de 30 anos, vivia sozinha no local com os três filhos e teria envolvimento com álcool, drogas e prostituição. O caso já havia sido encaminhado ao Conselho Tutelar, que informou ter aberto expediente sobre as denúncias de violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Não foram divulgadas informações sobre o pai da criança.

Após o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) no local onde o corpo foi encontrado, o contêiner foi apreendido para análises complementares. O imóvel da família também foi visitado pelos agentes. A identificação da causa do óbito depende do laudo necropsial.

Também não se sabe, ainda, se a menina morreu dentro da lixeira ou em outro lugar – aspecto que poderá ser elucidado pela análise de imagens de câmeras de segurança da região. Segundo a mãe, ela teria dormido fora de casa na madrugada dessa sexta-feira.

No momento em que era levada para prestar depoimento, a mãe da criança foi alvo de tentativa de linchamento por moradores da região, mas a Brigada Militar (BM) interveio a tempo de evitar que essa intenção se concretizasse. Um grupo, entretanto, vandalizou os vidros da casa onde a menina residia.

(Marcello Campos)

2024-08-09