Porto Alegre Secretário da Segurança do RS prevê câmeras nas fardas de mil brigadianos de Porto Alegre até março

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Ideia é iniciar pelos policiais do Centro Histórico da Capital. (Foto: Marco Evangelista/Imprensa MG)

Até março do ano que vem, mais de mil brigadianos que atuam em Porto Alegre terão câmeras em suas fardas. A previsão é do titular da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), Sandro Caron, que participou nesta semana de reunião com a deputada estadual Luciana Genro (Psol), relatora de subcomissão sobre o tema na Assembleia Legislativa.

Ela é autora de projeto de lei sobre o uso desse tipo de equipamento por integrantes da corporação. A proposta foi protocolada antes de governo gaúcho tomar a iniciativa de fornecer as câmeras. “Queremos adequar o projeto de lei para aprimorá-lo e servir de complemento legal ao que já está sendo feito”, ressaltou.

O colegiado do qual ela faz parte no Parlamento estadual já se reuniu com o idealizador da política em São Paulo, coronel Robson Cabanas Duque, e com diversos especialistas e pesquisadores no tema, para contribuir com as discussões. A subcomissão foi instalada em junho e emitirá seu relatório final nos próximos meses.

De acordo com Sandro Caron, a ideia é iniciar a instalação desse primeiro lote no Batalhão do Centro Histórico, ao longo de seis meses. O diretor do Departamento de Comando e Controle Integrado, coronel Alex Sandre Severo, estima que seriam necessárias 5,5 mil câmeras para atender a todo o Estado.

O equipamento permanecerá ligado e filmando durante todo o tempo em que o brigadiano estiver na rua – o próprio policial poderá ver as imagens. Além disso, haverá um sistema de supervisão que permitirá a revisão das imagens por superiores na corporação, seja para fins de garantir o uso adequado ou para fins de treinamento.

“Tudo será auditado”, enfatizou o secretário da Segurança Pública. “Qualquer pessoa que mexer na imagem, buscando recortar uma parte, por exemplo, acionará um outro grupo de pessoas, portanto não é qualquer um que poderá fazer isso. Além disso, acessos atípicos, como o de um superior olhando constantemente as gravações de um subordinado específico, não apenas ficarão registrados como gerariam um alerta”.

Balanço

Relatório divulgado pela Brigada Militar sobre dados operacionais de julho contabiliza mais de 7 mil prisões realizadas pela corporação ao longo do mês. A média é de 228 por dia. Já as abordagens de suspeitos totalizaram 263 mil. Também foram apreendidas 390 armas-de-fogo e fiscalizados 167 mil veículos.

Dentre as ações de aproximação com a comunidade, foram realizadas 4,12 mil visitas da Patrulha Maria da Penha, 14,6 mil inspeções a estabelecimentos comerciais e 980 fiscalizações de casas noturnas. A lista prossegue com visitas a 4,71 mil escolas e 4,25 mil propriedades rurais.

“O mês de julho consolida a tendência de queda nos índices de criminalidade”, enaltece o comando da BM. “A corporação reafirma seu compromisso em manter a segurança do povo gaúcho.”

(Marcello Campos)

