Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias foram acionados para investigar o caso, que está sendo tratado como suspeita de homicídio.

Na manhã desse sábado (26), o corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado no Parque da Redenção, em Porto Alegre. A vítima foi localizada dentre as árvores, em uma área próxima à Avenida João Pessoa, nas imediações do viaduto com a Avenida Loureiro da Silva.

O caso já está sob investigação da Polícia Civil, que, juntamente com o Instituto-Geral de Perícias, trabalha para elucidar as circunstâncias que levaram a essa tragédia, que está sendo tratada como uma suspeita de homicídio.

De acordo com relatos preliminares, por volta das 9h, um casal que passeava com seu cachorro pelo parque fez a descoberta e imediatamente acionou a Brigada Militar. As autoridades chegaram rapidamente ao local, onde foi iniciada a coleta de evidências.

A perícia e a análise de imagens de câmeras de segurança da região tornaram-se prioridades na investigação. Além de investigar a dinâmica do crime, a possibilidade de que a vítima tenha sido submetida a violência sexual não está sendo descartada.

A identidade da mulher não foi divulgada.

2024-10-26