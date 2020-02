Notas Brasil Corpo de travesti é encontrado acorrentado em cachoeira

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O corpo de uma travesti foi encontrado amarrado com correntes na manhã desta sexta-feira (14) em uma cachoeira de Missão Velha, município do interior do Ceará. Monike Matias Chagas, de 25 anos, nome pelo qual se apresentava, estava parcialmente submersa e presa por uma corda ao medidor de nível da cachoeira, segundo a polícia.

