Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado pelo próprio carro, em Londrina, no norte do Paraná. A vítima contou aos socorristas que tinha chegado do trabalho, guardado o carro na garagem e não sabe como o carro desceu e passou por cima dele. Ele teve ferimentos no pé e queimaduras pelo corpo porque o carro estava com o motor ainda quente.