Porto Alegre Corpo de um homem é encontrado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava nu e não portava nenhum documentos. (Foto: Brigada Militar/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de um homem de cerca de 30 anos foi encontrado na orla do Guaíba, na manhã dessa quarta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros do RS, o homem estava nu e, portanto, não trazia documentos consigo. Ele foi encontrado no trecho 1 da Orla, próximo ao Cais Mauá, um dos principais pontos turísticos da Capital gaúcha, que já se encontra tomado pelas águas do Guaíba devido às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

De acordo com informações preliminares dos agentes que atendiam a ocorrência, o corpo encontrado não apresentava sinais de violência, e pelo estado de decomposição, acredita-se que a morte tenha ocorrido há pelo menos dois dias.

Pelas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo lamentou mais essa morte e revelou que as autoridades de segurança da cidade buscam identificar a pessoa morta. Segundo Melo, não há registro de pessoas desaparecidas na região das ilhas, parte da cidade que foi mais afetada pelas chuvas recentes.

“Infelizmente, foi localizado um corpo no trecho 1 da Orla do Guaíba há pouco. A Brigada Militar atua no local e encaminhará à identificação. Ainda não há detalhes da origem. A região das Ilhas não apresentou registro de desaparecidos até o momento, conforme a Defesa Civil”, disse o prefeito em seu perfil no X, antigo Twitter.

“Todos os esforços desde a madrugada concentrados em resgatar famílias na região das Ilhas, no trabalho unido da Defesa Civil, Bombeiros e Brigada Militar. Nosso apelo aos moradores locais é para que aceitem o acolhimento. A prioridade máxima é preservar vidas”, completou Melo.

Os agentes da Defesa Civil estão mobilizados na remoção dos moradores das áreas de risco, em especial na Região das Ilhas. A operação mobiliza, ainda, agentes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar. O acesso aos abrigos deve ser solicitado pelo telefone 199.

Guaíba: maior nível

O Lago Guaíba atingiu no final da manhã dessa quarta-feira, 3,17 metros no Cais Mauá. A marca é a mais expressiva desde 1941, quando as águas chegaram a 4,75 metros no Centro Histórico. Há oito anos, quando houve a última grande enchente em Porto Alegre, o pico registrado na régua automática foi de 2,94 metros.

O prefeito Sebastião Melo acompanhou o trabalho de reforço de sacos de areia na comporta 4 do Cais Mauá, no Centro Histórico.

“Destacamos o trabalho das equipes do Dmae que estão de prontidão 24 horas nos 14 portões que integram o Sistema de Contenção do Guaíba e trabalham no reforço dos portões com sacos de areia’’, disse o refeito Sebastião Melo.

Para amenizar os efeitos da cheia, a prefeitura ampliou as alternativas de acolhimento à população ribeirinha. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) registra 180 abrigados em quatro espaços provisórios, sendo duas estruturas novas.

Maiores cheias do Lago Guaíba:

– 1873: 3,5 metros;

– 1914: 2,6 metros;

– 1928: 3,2 metros;

– 1936: 3,22 metros;

– 1941: 4,75 metros;

– 1967: 3,13 metros;

– 1984: 2,60 metros;

– 2015: 2,94 metros;

– 2016: 2,65 metros;

– 2023: 3,17 metros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/corpo-de-um-homem-e-encontrado-na-orla-do-guaiba-em-porto-alegre/

Corpo de um homem é encontrado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

2023-09-27