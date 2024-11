Brasil Após mais de 13 horas, corpo de autor de atentado é retirado da Praça dos Três Poderes, em Brasília

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O corpo ficou mais de 13 horas no local enquanto a equipe da perícia trabalhava Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O corpo ficou mais de 13 horas no local enquanto a equipe da perícia trabalhava. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil retirou o corpo do chaveiro Francisco Wanderley Luiz da Praça dos Três Poderes, em Brasília, às 9h desta quinta-feira (14). Conhecido como “Tiu França”, ele é de Rio do Sul (SC) e morreu na noite de quarta-feira (13) ao detonar explosivos em frente ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), por volta das 19h30min.

O corpo ficou mais de 13 horas no local enquanto a equipe da perícia trabalhava. Durante a madrugada desta quinta, o esquadrão antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal fez uma varredura na região e encontrou mais três dispositivos, que foram desativados para garantir a segurança dos agentes que trabalham na investigação do ocorrido. O local foi liberado às 7h para a perícia.

A PF (Polícia Federal) abriu um inquérito para investigar o caso, que é tratado como atentado terrorista. Francisco Wanderley Luiz foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul nas eleições de 2020, mas não conseguiu se eleger.

Imagens das câmeras de segurança do STF mostram Francisco atirando explosivos em direção à escultura “A Justiça”, que fica em frente ao prédio da Corte, e, em seguida, acendendo outro artefato no próprio corpo. Momentos antes, o carro do homem explodiu no estacionamento próximo ao Anexo IV da Câmara dos Deputados.

A PM (Polícia Militar) informou que encontrou artefatos explosivos na casa que Francisco havia alugado em Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros do Centro de Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/corpo-e-retirado/

Após mais de 13 horas, corpo de autor de atentado é retirado da Praça dos Três Poderes, em Brasília

2024-11-14