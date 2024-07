Porto Alegre Corredor humanitário do Centro de Porto Alegre terá rampa de acesso ao Viaduto da Conceição

Iniciada nessa fim de semana, obra resultará em mudanças no trânsito da região. (Foto: Divulvação/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre iniciou nesse fim de semana a construção de uma rampa para que os veículos que trafegam pela avenida Júlio de Castilhos possam acessar o Viaduto da Conceição rumo à avenida Osvaldo Aranha ou rua Sarmento Leite. Não foi informado o prazo de conclusão da obra, após a qual serão implementadas mudanças no trânsito da região.

Com a permanência do corredor humanitário (construído em maio para viabilizar na área central da cidade a entrada e saída de profissionais, donativos e insumos para as vítima da enchente), o ingresso na avenida Farrapos se dará pela avenida Mauá, depois dobrando-se à esquerda da rua Carlos Chagas e novamente à esquerda pela avenida Júlio de Castilhos, até ingressar na rua da Conceição. O condutor poderá então seguir para a avenida Voluntários da Pátria ou Farrapos.

Para os ônibus que trafegam em direção à Zona Leste (e que devido ao corredor humanitário estavam sendo desviados pela avenida João Goulart), o roteiro indicado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) será o seguinte:

– Júlio de Castilhos, depois rua da Conceição (no sentido Centro-Bairro), até a Voluntários da Pátria embaixo do viaduto, retornando pela rua da Conceição, sentido Bairro-Centro, até o acesso à alça do corredor humanitário para ingressar no Túnel da Conceição, no sentido Centro-Bairro, e continuar o itinerário normal da linha.

Com essa alteração, será pintada uma faixa exclusiva para os ônibus à esquerda no túnel. A orientação para os demais veículos é de que circulem pelas outras duas faixas. Os trabalhos estão sob os cuidados das secretarias municipais de Obras e Infraestrutura (Smoi) e de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Sinalização viária

Equipes da EPTC retomam nesta semana uma série de reparos na sinalização viária danificada pelas inundações de maio na Zona Norte. No foco da medida estão agora as avenidas Fernando Ferrari e dos Estados (bairros São João/Anchieta).

O serviço começou dias atrás, na rua Voluntários da Pátria (bairros Centro/Floresta), com a limpeza de ao menos 50 placas, reposicionamento de oito, retirada de cinco e substituição de outras 51. Também foi recuperado um abrigo de ônibus.

Enquanto isso, prossegue desde a última quinta-feira a pintura de meio-fio na avenida Farrapos, junto à trincheira da avenida Ceará, também no bairro São João. O plano abrange toda a extensão da Farrapos até o seu trecho final, no Centro Histórico.

Desempenham a tarefa servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Se as condições climáticas colaboraram, tudo deverá estar pronto até quarta-feira (24). O serviço havia sido interrompido em maio por causa das enchentes.

(Marcello Campos)

