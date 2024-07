Porto Alegre Estacionamento em frente ao Mercado Público de Porto Alegre passa a funcionar de segunda a sábado

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Antes restrita aos fins de semana, "Área Azul" teve período ampliado a pedido de comerciantes. (Foto: Arquivo/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 60 vagas e antes restrito aos finais de semana, o estacionamento rotativo “Área Azul” do Largo Glênio Peres, em frente do Mercado Público de Porto Alegre (Centro Histórico), tem agora um novo período de funcionamento: segunda-feira a sábado. A medida havia sido solicitada por comerciantes da região. As tarifas variam de R$ 2,25 (meia hora) a R$ 18 (seis horas em área de parques).

O serviço pode ser ativado por meio de plataformas digitais (aplicativo da concessionária Zona Azul Brasil, SigaPay, Digipare), utilizando-se QR Code disponível nas placas sinalizadas do sistema. As formas de pagamento incluem pix, SMS e débito automático, além do uso de moedas e cartões diretamente nos parquímetros.

Tarifas da Área Azul

– 30 minutos: R$ 2,25

– 60 minutos: R$ 4,50

– 90 minutos: R$ 6,75

– 120 minutos: R$ 9,00

Tarifas da área dos parques

– 150 minutos: R$ 11,25

– 180 minutos: R$ 13,50

– 210 minutos: R$ 15,75

– 240 minutos: R$ 18,00

Áreas em operação

Azenha, Bom Fim, Centro Histórico, Cristo Redentor, Fórum Central, Floresta, Menino Deus, Moinhos de Vento, orla do Guaíba, Parcão, Redenção, Marinha do Brasil, Passo D’Areia, Tristeza, shoppings Praia de Belas e Iguatemi.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/estacionamento-em-frente-ao-mercado-publico-de-porto-alegre-passa-a-funcionar-seis-dias-por-semana/

Estacionamento em frente ao Mercado Público de Porto Alegre passa a funcionar de segunda a sábado

2024-07-21